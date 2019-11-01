مصر تنفي طلب وساطة نيجيريا لتسوية أزمة سد النهضة

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رام الله - دنيا الوطن

نفى النائب في البرلمان المصري، محمد الكومي، ما أعلنه نائب الرئيس النيجيري، حول طلب مصر وساطة نيجيريا للتدخل لتسوية أزمة سد النهضة.



وقال الكومي، وهو أحد أعضاء الوفد المرافق لرئيس البرلمان المصري خلال زيارته إلى نيجيريا: "لم نطلب وساطة من نيجيريا، ولم تعرض كذلك خلال اللقاء الوساطة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف الكومي: "إن الوفد البرلماني المصري شرح خلال لقائه برئيس نيجيريا وجهة النظر المصرية المتمثلة في حق إثيوبيا في بناء السد، وحقها في التنمية والحياة، وكذلك التأكيد على حق مصر في حصتها في المياه، والحياة".



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجانب النيجيري كان متفهما لموقف مصر والأسس التي وضعها النظام المصري لحل هذه القضية.



وكان نائب الرئيس النيجيري، يمي أوسينباجو، قد أعلن أن رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، طلب من رئيس الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، محمد بخاري، التوسط في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.



وغرد أوسينباجو عبر (تويتر): "نقل المتحدث المحترم الدكتور علي عبد العال سيد حمد طلبا إلى الرئيس بخاري للتوسط بين مصر وإثيوبيا حول مشروع بناء سد النهضة على النيل الأزرق".



وتسعى إثيوبيا إلى توليد ما يزيد على 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء في المنطقة وتخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، بما قد يهدد حصة مصر المائية من النهر التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.