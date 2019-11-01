دولي

ترامب: نعرف تماما من هو زعيم تنظيم الدولة الجديد

ترامب: نعرف تماما من هو زعيم تنظيم الدولة الجديد
رام الله - دنيا الوطن
نشر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، تغريدة على (تويتر)، اليوم الجمعة، أكد فيها أن بلاده تعرف هوية الزعيم الجديد لتنظيم الدولة حق المعرفة.

وقال ترامب في تغريدته المقتضبة: "تنظيم داعش لديه زعيم جديد. نحن نعرف حق المعرفة من يكون!"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول هوية زعيم التنظيم الجديد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكان تنظيم الدولة أعلن، أمس الخميس، مبايعة أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خلفا لأبو بكر البغدادي، الذي تمت تصفيته في الـ 27 من تشرين الاول/أكتوبر.

وقتل البغدادي في عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة فجر الأحد 27 تشرين الاول/أكتوبر، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم الدولة، في هجوم اعتبره "جريئا".

وكانت وكالة (رويترز)، قد أفادت نقلا عن مصدر أمريكي مسؤول، بأن السلطات الأمريكية تخلصت من بقايا جثة زعيم تنظم الدولة أبو بكر البغدادي، من خلال رميها في البحر.

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