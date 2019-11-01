شؤون فلسطينية

الاحتلال يحتجز عروسين على حاجز (الكونتينر) شمال شرق بيت لحم

الاحتلال يحتجز عروسين على حاجز (الكونتينر) شمال شرق بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عروسين، على حاجز (الكونتينر) العسكري شمال شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز (الكونتينر)، أوقفوا مركبة تقل عروسين دون معرفة هويتهما، وتم إجبارهم على النزول منها وتفتيش السيارة، وتم احتجازهما ما يقارب الساعة، قبيل إخلاء سبيلهما، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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