أبو مرزوق: يجب ضمان النزاهة والشفافية بالانتخابات وسنعمل على إنجاحها









رام الله - دنيا الوطنأكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن الانتخابات حق للشعب الفلسطيني؛ لاختيار قياداته، ومن يعبرون عنه، مشددا على ضرورة ضمان النزاهة والشفافية والحرية والعدالة.وقال أبو مرزوق في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "يجب قبول النتائج والعمل وفقها، كما يجب أن تشمل الانتخابات القدس والضفة الغربية، وقطاع غزة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن التوافق الوطني ضرورة لنجاح الانتخابات.وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته جاهزة لكل ذلك، وستعمل ما في وسعها لإنجاح الانتخابات.