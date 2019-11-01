البطش: يجب عقد لقاء وطني للتوافق على إجراء الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد خالد البطش، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن الهيئة أعلنت عن تمسكها بضرورة عقد اللقاء الوطني، للتوافق على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وعلى إجراء الانتخابات.



وقال البطش في كلمة له خلال مشاركته بفعاليات جمعة (يسقط وعد بلفور) شرق مدينة غزة: "آن الأوان لوحدة شعبنا القائمة على الشراكة وقبول الأخر، وليست على قاعدة الاقصاء، لنقف في طريق صفقة القرن، ونواجه الاحتلال"، مضيفا: "ماذا بقي لنا كفلسطينيين حتى لا نتوحد وننهي الانقسام ونواجه الاحتلال موحدين".



وأشار البطش، إلى أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه مهما تغيرت موازين القوى، داعيا لاستمرار الوحدة الوطنية، والشراكة والمقاومة؛ لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.



وفي سياق مختلف، أوضح رئيس الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن المجتمع الدولي يتعاطى مع الاحتلال وكأنه أمر طبيعي ويقيم معه التحالفات والتعاهدات، مؤكدا في الوقت ذاته أن وعد بلفور مات وسيبقى الشعب الفلسطيني في القدس يتمسك بالأقصى والقيامة.



وقال البطش: "شعبنا يخوض معاركه مع الاحتلال بمعرفة واقتدار"، مضيفا: "ثورة شعبنا استمرت حتى مسيرات العودة لتعلن للعالم رفضها لبلفور ووعده ورفضها لشرعية الاحتلال"، داعيا بريطانيا للاعتذار عن هذا الوعد.



وأكد البطش، على استمرار مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها، وأن الشعب الفلسطيني ماضٍ حتى تحرير ارضه ومقدساته.