الدفاع الروسية: انتهاء أول دورية روسية تركية مشتركة في سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن استكمال ناجح لأول دورية مشتركة لروسيا وتركيا في شمال شرق سوريا، في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين يوم 22 تشرين الاول/أكتوبر.



وقالت الوزارة، في بيان أصدرته الجمعة: "إن الدورية، التي قامت بها الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود التركية، نفذت مهماتها بنجاح"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأوضح البيان، أن الدورية قطعت مساراً على طول 110 كيلومترات في الاتجاه الغربي من معبر الدرباسية الجمركي على عمق 6 كيلومترات من الحدود السورية التركية لتعود إلى مكان انطلاقها عبر المسار نفسه.



وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الدورية استمرت أربع ساعات بشكل عام، مبينة أنها تفقدت في طريقها الأوضاع في عدة بلدات كبيرة.



وأكدت الوزارة أن الدورية نفذت بموجب مذكرة التفاهم التي أبرمها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي يوم 22 تشرين الاول/أكتوبر، لتسوية التوتر شمال شرق سوريا على خلفية عملية (نبع السلام) العسكرية التي نفذتها تركيا شمال شرق سوريا ضد المسلحين من "وحدات حماية الشعب" الكردية.