القسام تعلن استشهاد أحد عناصرها متأثراً بجراح أصيب بها خلال حرب 2014

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، عن استشهاد أحد براء عادل العمور من مدينة خانيونس، وهو أحد عناصرها، متأثرا بجراح أصيب بها خلال معركة "العصف المأكول" عام 2014.



وأصدرت كتائب القسام، بياناً عسكرياً على موقعها الالكتروني، تنعى فيه الشاب براء عادل العمور، حيث جاء فيه..



كتائب القسام تزف المجاهد براء العمور الذي استشهد متأثراً بجراحه خلال معركة العصف المأكول.



بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين.

تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين:



الشهيد القسامي المجاهد/ براء عادل العمور من خانيونس جنوب قطاع غزة والذي استشهد الجمعة 04 ربيع الأول 1441هـ الموافق 01/11/2019م متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال معركة العصف المأكول، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً..



ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون..