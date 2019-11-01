(معاريف) تزعم: تعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لإلقاء زجاجة حارقة شرق قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

زعمت صحيفة (معاريف) الاسرائيلية، أن مركبة عسكرية تابعة للجيش الاسرائيلي، تعرضت اليوم الجمعة، لإلقاء زجاجة حارقة خلال توجها قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وقالت الصحيفة: "إن المشاركين في مسيرات العودة على حدود غزة ألقوا زجاجة حارقة على مركبة عسكرية مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة"، على حد زعمها.



وأكدت صحيفة (معاريف)، أنه لا يوجد إصابات في صفوف جنود الجيش.