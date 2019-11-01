الشرطة بغزة تكشف تفاصيل وفاة أحد المواطنين بخانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حولة وفاة المواطن (ع،ز)، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأكدت الشرطة في تصريح لها، أن المواطن (ع،ز)، صدرت بحقه ثلاثة أوامر ضبط من قبل النيابة، وأمر حبس من قبل المحكمة، وذلك منذ ثلاثة شهور، على ذمة قضايا مُختلفة، إلا أنه كان يتهرب طوال الفترة السابقة، ولم يستجب للبلاغات المتكررة من قبل الشرطة، بحسب وكالة (الرأي).



وأشارت الشرطة، إلى أن قوة من مكتب التنفيذ بشرطة خانيونس، توجهت صباح اليوم الجمعة، لمنزل المواطن لإحضاره، وأثناء انتظار القوة، حاول الهروب من الطابق الثالث للبناية التي يسكن فيها، من خلال النزول بواسطة إحدى الأشجار المُلاصقة للمنزل، ما أدى إلى سقوطه، وإصابته بجروح بالغة، توفي على إثرها بعد نقله للمستشفى.