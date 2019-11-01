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موقع عراقي: تنظيم الدولة يخطط لهجوم كبير في بغداد

موقع عراقي: تنظيم الدولة يخطط لهجوم كبير في بغداد
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع إخباري عراقي بورود معلومات عن تخطيط تنظيم الدولة لتنفيذ هجوم كبير في العاصمة بغداد أثناء المظاهرات المتواصلة فيها.

وذكر موقع (العهد نيوز)، نقلا عن "تسريبات حصرية" له، أن تنظيم الدولة يخطط لتنفيذ هجوم كبير في العاصمة العراقية؛ ثأرا لزعيمه أبو بكر البغدادي الذي قُتل مؤخرا جراء عملية أمريكية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأشار الموقع إلى أن تنظيم الدولة، حسب المعلومات الواردة، يقوم باستعدادات كبيرة في محاولة لإثبات وجوده وقوته، قائلا: "إن التنظيم يعتزم استخدام طائرات مسيرة في الهجوم، بالإضافة إلى إدخال عدد من الانتحاريين في صفوف المتظاهرين".

وحذر الموقع من أن هذا الهجوم قد ينفذ اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن هذا المخطط يهدف إلى تأزيم الأوضاع في العراق مستغلا التظاهرات الحالية.

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