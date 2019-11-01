دولي

استطلاع: نحو نصف الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب

استطلاع: نحو نصف الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب
رام الله - دنيا الوطن
كشف استطلاع نشر اليوم الجمعة، وأجرته قناة (إي بي سي) الأمريكية بالتعاون مع صحيفة (واشنطن بوست)، أن 49% من الأمريكيين يؤيدون عزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب.

وعارض عزل ترامب 47% من الأمريكيين الذين طرِح عليهم السؤال: "استنادا للمعلومات المتوفرة لديك، هل تعتقد أنه يجب على الكونغرس أن يعزل ترامب وينحيه عن منصبه أم لا؟".

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن 82% من المشاركين فيه الذين ينتمون لتيار الديمقراطيين، يؤيدون إجراء عزل ترامب، فيما عارضت النسبة نفسها من الجمهوريين (82%) عملية عزل الرئيس.

وتأتي نتائج الاستطلاع بعد أن صادق مجلس نواب في الكونغرس الأمريكي، أمس الخميس، على مشروع قانون يقضي بإطلاق المرحلة العلنية للتحقيق في مسألة عزل رئيس البلاد، دونالد ترامب.

ويتهم الديمقراطيون في مجلس النواب ترامب بسوء استخدام صلاحياته وتعريض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر عبر "ممارسة الضغط" على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإقناعه بإطلاق تحقيق مع هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، الديمقراطي جو بايدن، الذي يعتبر من أبرز منافسي سيد البيت الأبيض الحالي في انتخابات 2020.

وتعود هذه الأزمة إلى نشر وسائل إعلام أمريكية تقارير اعتمدت على شهادات "مسرب" مجهول، قالت إن ترامب هدد زيلينسكي، خلال مكالمة جرت بينهما يوم 25 يوليو 2019، بقطع المساعدات العسكرية عن أوكرانيا حال عدم موافقته على فتح التحقيق في قضية فساد متعلقة بعمل هانتر بايدن مديرا لشركة "Burisma" الأوكرانية للطاقة.

أخبار ذات صلة

البرلمان اليوناني يوافق على قانون لجوء أكثر تشددا

البرلمان اليوناني يوافق على قانون لجوء أكثر تشددا

الدفاع الروسية: انتهاء أول دورية روسية تركية مشتركة في سوريا

الدفاع الروسية: انتهاء أول دورية روسية تركية مشتركة في سوريا

كوشنر يحمل رسالة إلى نتنياهو وغانتس.. ماذا جاء فيها؟

كوشنر يحمل رسالة إلى نتنياهو وغانتس.. ماذا جاء فيها؟

تفاصيل قرار استمرار إجراءات عزل ترامب

تفاصيل قرار استمرار إجراءات عزل ترامب

وزير إسرائيلي ينفي تورط بلاده بالتجسس عبر تطبيق &#34;واتسآب&#34;

وزير إسرائيلي ينفي تورط بلاده بالتجسس عبر تطبيق "واتسآب"

أكبر صحيفتين في إسرائيل تُحذران من حرب وشيكة على عدة جبهات

أكبر صحيفتين في إسرائيل تُحذران من حرب وشيكة على عدة جبهات

ترامب يحجب 105 ملايين دولار من المساعدات العسكرية عن لبنان

ترامب يحجب 105 ملايين دولار من المساعدات العسكرية عن لبنان

غرينبلات: اليوم آخر يوم لي في البيت الأبيض.. شكرًا ترامب

غرينبلات: اليوم آخر يوم لي في البيت الأبيض.. شكرًا ترامب

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

(معاريف) تزعم: تعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لإلقاء زجاجة حارقة شرق قطاع غزة

(معاريف) تزعم: تعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لإلقاء زجاجة حارقة شرق قطاع غزة

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب بيت لحم

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب بيت لحم

أربعة أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب في سجون الاحتلال

أربعة أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب في سجون الاحتلال

استمرار اعتداء المستوطنين على مزارعي الزيتون في سلفيت

استمرار اعتداء المستوطنين على مزارعي الزيتون في سلفيت

حزب الشعب: حماس منعت تنظيم فعاليات بغزة تطالب بتجديد التفويض لوكالة (أونروا)

حزب الشعب: حماس منعت تنظيم فعاليات بغزة تطالب بتجديد التفويض لوكالة (أونروا)

المجلس الوطني: نطالب دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين

المجلس الوطني: نطالب دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي منع النائب الألماني أخيم كسلر من دخول غزة

الاحتلال الإسرائيلي منع النائب الألماني أخيم كسلر من دخول غزة

منوعات

محمد رمضان يثير الجدل مجدداً.. (مش أنا اللي اخترت لوني)

محمد رمضان يثير الجدل مجدداً.. (مش أنا اللي اخترت لوني)

شاهد: فنانة لبنانية تنهار بالبكاء على الهواء بسبب ما يحدث في بلدها

شاهد: فنانة لبنانية تنهار بالبكاء على الهواء بسبب ما يحدث في بلدها

هيا الشعيبي تكشف حالتها بعد عملية شفط اللغلوغ... ما قصة الورم والماء؟

هيا الشعيبي تكشف حالتها بعد عملية شفط اللغلوغ... ما قصة الورم والماء؟

كارول سماحة تتعرض للتنمر بسبب هذا الخطأ

كارول سماحة تتعرض للتنمر بسبب هذا الخطأ

فيديو قديم لإليسا يشعل المواقع... كيف كانت ملامحها منذ سنوات طويلة؟

فيديو قديم لإليسا يشعل المواقع... كيف كانت ملامحها منذ سنوات طويلة؟

شبه كبير وصادم بين حسن الرداد وشقيقته.. لماذا انتقدت إيمي سمير غانم بسببها؟

شبه كبير وصادم بين حسن الرداد وشقيقته.. لماذا انتقدت إيمي سمير غانم بسببها؟

شاهد: كيف أشعلت ابنة هيفاء وهبي المواقع بأغنية إليسا؟

شاهد: كيف أشعلت ابنة هيفاء وهبي المواقع بأغنية إليسا؟

شاهد: منة حسين فهمي نادمة وتعترف لزوجها بغلطة عمرها

شاهد: منة حسين فهمي نادمة وتعترف لزوجها بغلطة عمرها

نجل عمرو دياب يثير جدلاً كبيراً.. فهل يستعد للزواج؟

نجل عمرو دياب يثير جدلاً كبيراً.. فهل يستعد للزواج؟

أصالة تثير الجدل مجدداً حول علاقتها بزوجها

أصالة تثير الجدل مجدداً حول علاقتها بزوجها

عربي

موقع عراقي: تنظيم الدولة يخطط لهجوم كبير في بغداد

موقع عراقي: تنظيم الدولة يخطط لهجوم كبير في بغداد

تركيا تعلن اعتقال خادم البغدادي

تركيا تعلن اعتقال خادم البغدادي

شاهد: سعد الحريري ينضم للمتظاهرين في بيروت

شاهد: سعد الحريري ينضم للمتظاهرين في بيروت

عون يدعو لتشكيل حكومة كفاءة وخبرة ويتعهد بدولة المواطنة

عون يدعو لتشكيل حكومة كفاءة وخبرة ويتعهد بدولة المواطنة