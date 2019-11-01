الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على جرار زراعي لمواطن من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وأفاد مزارعون في البلدة، بأن الاحتلال استولى على جرار زراعي يعود للمواطن إبراهيم عدنان صلاح أثناء حراثته لأرضه في منطقة خلة الفحم المحاذية لمستوطنة "العازر" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).