اصابة العشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات الشبان والمتضامنين الأجانب، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.



وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز بكثافة أثناء اقتحامهم للقرية وملاحقة الشبان، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأشارت إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الذين أجبروهم على الخروج من منزل استحكموا فيه بهدف اعتقال الشبان الذين احتموا داخله.