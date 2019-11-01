الحية: نطالب بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني على وعد بلفور

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رام الله - دنيا الوطن

طالب الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني على وعد بلفور.



وأكد الحية في تصريحات له خلال مشاركته بفعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، في جمعتها الـ81 والتي حملت اسم "يسقط وعد بلفور" شرق مدينة غزة، أن المسيرات اليوم تأكيد على أن الشعب الفلسطيني مصمم على إزالة وعد بلفور.



وقال الحية: "ما دام هناك شعب مؤمن بقضيته، فإن الاحتلال إلى زوال"، مضيفا: "الاحتلال الاسرائيلي لا مستقبل له على أرضها".