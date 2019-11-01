المواطنون يتوافدون لمخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة بجمعة "يسقط وعد بلفور"

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

توافد المواطنون الفلسطينيون بعد عصر اليوم الجمعة، إلى مخيمات العودة الخمسة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة بفعاليات مسيرات العودة، والتي حملت اسم "يسقط وعد بلفور".



وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت المواطنين، للمشاركة بجمعة "يسقط وعد بلفور" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وأكدت الهيئة على استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها التي انطلقت من اجلها، والتي تتمثل في كسر الحصار وعودة اللاجئين الى ديارهم.