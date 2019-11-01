شؤون فلسطينية

الأزبط: التصعيد بالأمس تمهيداً لعدوان أكبر على القطاع وسيكون للغرفة المشتركة القرار المناسب

الأزبط: التصعيد بالأمس تمهيداً لعدوان أكبر على القطاع وسيكون للغرفة المشتركة القرار المناسب
خاص دنيا الوطن
أكد خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، أن ما حصل بالأمس من تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة، ليس بالمستغرب، مشيرا إلى أن المقاومة تتابع جيداً، الأوضاع على الساحة الاسرائيلية.

وقال الأزبط لـ"دنيا الوطن": "يبدو أن الخيارات أمام الاحتلال الاسرائيلي تضاءلت، لدرجة حاجتهم لإشعال الجبهة الجنوبية، وقد يكون هذا مقدمة للتمهيد لعدوان أكبر على غزة، للخروج من الأزمة الإسرائيلية الداخلية وخاصة أن الظروف الاقليمية بأفضل حالاتها بالنسبة للاحتلال".

وفي السياق ذاته، أوضح الأزبط أن الفترة المقبلة حساسة للغاية، منوها إلى أن المقاومة تتابع كل صغيرة وكبيرة على الأرض، لذلك أصبحت جاهزة لكل السيناريوهات المتوقعة على الصعيد السياسي والأمني والعسكري، حال كانت هناك أي نوايا غدر إسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأكد الازبط، أن غرفة  العمليات المشاركة، لم تتوقف يوماً عن مراقبة سلوك الاحتلال، مشيرا إلى أنه في مسيرات العودة اليوم الجمعة، سيكون هناك حالة مراقبة أكثر دقة، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية، ولذلك سيكون للغرفة المشتركة قرارها المناسب حال أقدم الاحتلال بالاعتداء على ابناء الشعب الفلسطيني في المسيرات.

وحذر الأزبط، الاحتلال الاسرائيلي من المساس بالمدنيين، لأن ذلك سيكون بوابة جديدة لمواجهة عسكرية، مؤكداً أن دماء الشعب الفلسطيني ليست سلعة بيد الاحتلال الاسرائيلي.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب بيت لحم

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب بيت لحم

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب بيت لحم

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب بيت لحم

اصابة العشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

اصابة العشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

الحية: نطالب بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني على وعد بلفور

الحية: نطالب بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني على وعد بلفور

المواطنون يتوافدون لمخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة بجمعة &#34;يسقط وعد بلفور&#34;

المواطنون يتوافدون لمخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة بجمعة "يسقط وعد بلفور"

الخارجية الفلسطينية: نُحذر من مخاطر دخول المشروع الاستيطاني بالضفة لمراحل حاسمة

الخارجية الفلسطينية: نُحذر من مخاطر دخول المشروع الاستيطاني بالضفة لمراحل حاسمة

أربعة أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب في سجون الاحتلال

أربعة أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب في سجون الاحتلال

استمرار اعتداء المستوطنين على مزارعي الزيتون في سلفيت

استمرار اعتداء المستوطنين على مزارعي الزيتون في سلفيت

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب بيت لحم

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب بيت لحم

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب بيت لحم

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب بيت لحم

أربعة أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب في سجون الاحتلال

أربعة أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب في سجون الاحتلال

استمرار اعتداء المستوطنين على مزارعي الزيتون في سلفيت

استمرار اعتداء المستوطنين على مزارعي الزيتون في سلفيت

حزب الشعب: حماس منعت تنظيم فعاليات بغزة تطالب بتجديد التفويض لوكالة (أونروا)

حزب الشعب: حماس منعت تنظيم فعاليات بغزة تطالب بتجديد التفويض لوكالة (أونروا)

المجلس الوطني: نطالب دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين

المجلس الوطني: نطالب دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين

المطران حنا: المسيحية في فلسطين ليست بضاعة مستوردة من الغرب

المطران حنا: المسيحية في فلسطين ليست بضاعة مستوردة من الغرب

مستوطنون يسرقون حمارًا شرق سلفيت

مستوطنون يسرقون حمارًا شرق سلفيت

منوعات

محمد رمضان يثير الجدل مجدداً.. (مش أنا اللي اخترت لوني)

محمد رمضان يثير الجدل مجدداً.. (مش أنا اللي اخترت لوني)

شاهد: فنانة لبنانية تنهار بالبكاء على الهواء بسبب ما يحدث في بلدها

شاهد: فنانة لبنانية تنهار بالبكاء على الهواء بسبب ما يحدث في بلدها

هيا الشعيبي تكشف حالتها بعد عملية شفط اللغلوغ... ما قصة الورم والماء؟

هيا الشعيبي تكشف حالتها بعد عملية شفط اللغلوغ... ما قصة الورم والماء؟

كارول سماحة تتعرض للتنمر بسبب هذا الخطأ

كارول سماحة تتعرض للتنمر بسبب هذا الخطأ

فيديو قديم لإليسا يشعل المواقع... كيف كانت ملامحها منذ سنوات طويلة؟

فيديو قديم لإليسا يشعل المواقع... كيف كانت ملامحها منذ سنوات طويلة؟

شبه كبير وصادم بين حسن الرداد وشقيقته.. لماذا انتقدت إيمي سمير غانم بسببها؟

شبه كبير وصادم بين حسن الرداد وشقيقته.. لماذا انتقدت إيمي سمير غانم بسببها؟

شاهد: كيف أشعلت ابنة هيفاء وهبي المواقع بأغنية إليسا؟

شاهد: كيف أشعلت ابنة هيفاء وهبي المواقع بأغنية إليسا؟

شاهد: منة حسين فهمي نادمة وتعترف لزوجها بغلطة عمرها

شاهد: منة حسين فهمي نادمة وتعترف لزوجها بغلطة عمرها

نجل عمرو دياب يثير جدلاً كبيراً.. فهل يستعد للزواج؟

نجل عمرو دياب يثير جدلاً كبيراً.. فهل يستعد للزواج؟

أصالة تثير الجدل مجدداً حول علاقتها بزوجها

أصالة تثير الجدل مجدداً حول علاقتها بزوجها

عربي

تركيا تعلن اعتقال خادم البغدادي

تركيا تعلن اعتقال خادم البغدادي

شاهد: سعد الحريري ينضم للمتظاهرين في بيروت

شاهد: سعد الحريري ينضم للمتظاهرين في بيروت

عون يدعو لتشكيل حكومة كفاءة وخبرة ويتعهد بدولة المواطنة

عون يدعو لتشكيل حكومة كفاءة وخبرة ويتعهد بدولة المواطنة

السعودية تفرج عن 19 صياداً إيرانياً خرقوا مياهها

السعودية تفرج عن 19 صياداً إيرانياً خرقوا مياهها