الأزبط: التصعيد بالأمس تمهيداً لعدوان أكبر على القطاع وسيكون للغرفة المشتركة القرار المناسب

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خاص دنيا الوطن

أكد خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، أن ما حصل بالأمس من تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة، ليس بالمستغرب، مشيرا إلى أن المقاومة تتابع جيداً، الأوضاع على الساحة الاسرائيلية.



وقال الأزبط لـ"دنيا الوطن": "يبدو أن الخيارات أمام الاحتلال الاسرائيلي تضاءلت، لدرجة حاجتهم لإشعال الجبهة الجنوبية، وقد يكون هذا مقدمة للتمهيد لعدوان أكبر على غزة، للخروج من الأزمة الإسرائيلية الداخلية وخاصة أن الظروف الاقليمية بأفضل حالاتها بالنسبة للاحتلال".



وفي السياق ذاته، أوضح الأزبط أن الفترة المقبلة حساسة للغاية، منوها إلى أن المقاومة تتابع كل صغيرة وكبيرة على الأرض، لذلك أصبحت جاهزة لكل السيناريوهات المتوقعة على الصعيد السياسي والأمني والعسكري، حال كانت هناك أي نوايا غدر إسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته.



وأكد الازبط، أن غرفة العمليات المشاركة، لم تتوقف يوماً عن مراقبة سلوك الاحتلال، مشيرا إلى أنه في مسيرات العودة اليوم الجمعة، سيكون هناك حالة مراقبة أكثر دقة، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية، ولذلك سيكون للغرفة المشتركة قرارها المناسب حال أقدم الاحتلال بالاعتداء على ابناء الشعب الفلسطيني في المسيرات.



وحذر الأزبط، الاحتلال الاسرائيلي من المساس بالمدنيين، لأن ذلك سيكون بوابة جديدة لمواجهة عسكرية، مؤكداً أن دماء الشعب الفلسطيني ليست سلعة بيد الاحتلال الاسرائيلي.