أربعة أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل أربعة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، وذلك احتجاجا على اعتقالهم الإداري غير القانوني.



وقالت مصادر في شؤون الأسرى إن الأسير المقدسي إسماعيل علي من بلدة أبو ديس، مضرب عن الطعام منذ 102 يوماً على التوالي، وقد دخل مرحلة الخطر على حياته منذ مدة.



وبحسب هيئة الأسرى فان الأسرى الثلاثة الآخرين هم: الأسير أحمد زهران المضرب منذ (41) يوماً، والأسير مصعب الهندي منذ (38) يوماً، والأسيرة هبه اللبدي المضربة منذ (39) يوماً.



وأفادت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال تشدد وتضيق على الأسرى المضربين.



وبرغم الإهمال الطبي لم تفلح محاولات إدارة سجون الاحتلال في إفشال الإضراب المفتوح عن الطعام، للأسرى الاربعة.



ويناشد ذوو الأسرى المضربين كافة المواطنين والمؤسسات الحقوقية والجمعيات التي تعنى بشؤون الأسرى الوقوف إلى جانب أسراهم، حيث أبدوا عدم رضاهم عن مستوى التحرك الشعبي لنصرة الأسرى.