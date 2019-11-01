استمرار اعتداء المستوطنين على مزارعي الزيتون في سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أقدم امس مستوطنون على سرقة ثمار اشجار الزيتون والاعتداء على كروم الزيتون وتكسير اغصانها والقائها على الارض لقهر المزارع الفلسطيني واحباطه واجباره على ترك ارضه وعدم زراعتها .



وقال المزارع خليل الطقطق 47 عاما من مدينة سلفيت المستوطنين اقدموا على سرقة ثمار زيتون لمزاعرين من مدينة سلفيت كانوا يعملون في حقولهم في المنطقة الشمالية من سلفيت المحاذية لمستطوطنة ارائيل المقامة على ارااضي سلفيت.



وأضاف الطقطق، ان مستوطنة "ارئيل" قاموا بسرقة ثمار اكثر من 20 شجرة زيتون والتي تقع خلف الجدار، في الجهة الشمالية من سلفيت.



ونوه الطقطق ان اعمال وعربدة المستوطنين "لم تتوقف عند سرقة الثمار بل قاموا بتكسير اغصان الاشجار ورميها على الارض والتي تقدر مساحتها بـ 45 دونما، والمزروعة بأكثر من 400 شجرة زيتون تترواح اعمارها عشرات السنوات، كما يتحكم الاحتلال بدخولنا اليها من خلال بوابة وتصاريح، وبأوقات معينة طوال ايام السنة".



وتابع طقطق: "يتفنن الاحتلال بممارساته التعسفية ضدنا، فلم تتوقف معاناتنا من خلال التحكم بتصاريح الدخول، بل يتحكم الاحتلال بساعات دخولنا وخروجنا من الارض، واحتجازنا لساعات خلف الجدار خلافا لموعد فتح البوابة كما هو مدون بتصاريح الدخول، كما حصل معنا مساء الخميس بحجة ان جنود الاحتلال ليس لديهم مفاتيح البوابة".