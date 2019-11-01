شؤون فلسطينية

نقل الأسيرة هبة اللبدي من عزل الجلمة إلى عيادة الرملة

نقل الأسيرة هبة اللبدي من عزل الجلمة إلى عيادة الرملة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسيرة المضربة عن الطعام هبة اللبدي من عزل سجن الجلمة إلى عيادة سجن الرملة، بسبب تفاقم حالتها الصحية بشكل ملحوظ.

وقالت الهيئة، أن الأسيرة اللبدي تواصل إضرابها المفتوح عن الطعام ضد اعتقالها الإداري منذ 39 يوما على التوالي، فيما يواصل الإحتلال عزلها واعتقالها بظروف قاهرة ومأساوية.

وحذّرت الهيئة، من تبعات هذه الخطوة ونقل الأسيرة اللبدي لعيادة الرملة سيئة السمعة والمعاملة، خاصّةً وأن وضع الأسيرة الصّحيّ يسوء يوما بعد آخر.    

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