شؤون فلسطينية

حزب الشعب: حماس منعت تنظيم فعاليات بغزة تطالب بتجديد التفويض لوكالة (أونروا)

حزب الشعب: حماس منعت تنظيم فعاليات بغزة تطالب بتجديد التفويض لوكالة (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
رفض حزب الشعب الفلسطيني، منع حركة حماس تنظيم فعاليات شعبية في قطاع غزة، للمطالبة بتجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وندد الحزب في بيان له، اليوم الجمعة، منع حماس تنظيم الفعاليات التي قررت اللجان الشعبية للاجئين إقامتها في محافظات القطاع لهذا الغرض.

واعتبر الحزب أن هذا الإجراء الذي يتزامن مع قرب انعقاد جلسة الهيئة العامة للأمم المتحدة، والتي ستبحث تجديد التفويض لوكالة (أونروا)، له دلالات خطيرة تضر بقضية اللاجئين سياسيا واجتماعيا، وتمس عصب حياتهم المعيشية.

وأشار الحزب إلى أن الإجراء "سيفسر وكأنه تساوقا مع الجهات التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة لإلغاء هذا التفويض، ويندرج في سياق التقاطع مع خطة ترمب بإلغاء الأونروا والانقضاض على قضية اللاجئين".

ودعا الحزب حركة حماس لإعادة النظر في هذا القرار، والعمل على تسهيل تنظيم الفعاليات المتعلقة بقضية اللاجئين من قبل أي جهة كانت، باعتبار أنها القضية التي تشكل حجر الزاوية في نضال الشعب الفلسطيني، وهي مركز الاستهداف في هذه المرحلة من قبل الجهات المعادية له، والساعية لتصفية قضيته الوطنية العادلة.

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