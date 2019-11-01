الاحتلال الإسرائيلي منع النائب الألماني أخيم كسلر من دخول غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الاحتلال الإسرائيلي، منع النائب في البرلمان الألماني أخيم كيسلر من دخول قطاع غزة؛ في زيارة كانت تهدف لتفقد المؤسسات الحاصلة على التمويل الألماني من أجل تعزيز

التعاون الإنمائي وتوفير الماء والرعاية الصحية.



وقال الخضري في تصريح صحفي: إن ‏الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسته منع الوفود البرلمانية الدولية من زيارة غزة، ضمن استمرار حصار غزة المستمر للعام الثالث عشر على التوالي.



وأشار الخضري إلى أن الاحتلال يواصل عزل غزة عن العالم، وإخفاء حقيقة الوضع الإنساني المتدهور، والتأثير بمنع المساعدات الدولية للمشاريع الحيوية.



وشدد على مساعي الاحتلال لتغيب دور البرلمانين الدوليين في دعم القضية الفلسطينية، ومناصرة الشعب الذي يتعرض للاعتداءات الإسرائيلية.



وأشار إلى أن منع الوفود البرلمانية والمتضامنين الأجانب من زيارة المؤسسات الإنسانية في غرة، ليست المرة الأولى، وهو ما يؤكد انتهاكات الاحتلال وعقابه للفلسطينيين والتنكر لكل مبادئ حقوق الإنسان، واستهداف المدنيين المحميين بالحقوق الدولية.



وقال الخضري: "منع الوفود محاولة لإبقاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة على حالها، وعدم إتاحة الفرصة أمام أي إمكانية لتوفير حلول من المجتمع الدولي لتخفيف آثار الحصار، وتجاوز الأزمة الإنسانية الخطيرة".



وتوجه الخضري بالشكر للبرلماني الألماني الذي حاول الوصول لغزة، وقال له " أنت لم تصل لكن رسالتك وصلت، ونشكرك على جهدك، وعلى رغبتك بالوصول لغزة، انقل هذه الصورة والرسالة للبرلمان الألماني، ليدرك البرلمانين كيف يعيش السكان في غزة، فإن كان الاحتلال يعامل البرلمانين الدوليين هكذا، فلك أن تعرف كيف يعامل الشعب الفلسطيني تحت الحصار والعدوان".



وشكر الخضري كافة الوفود التضامنية التي تصل غزة وكذلك التي تمنع من الاحتلال، داعياً لاستمرار العمل والضغط والمحاولات للوصول لغزة للإطلاع على واقعها المأساوي، ونقل معاناتها للعالم. وقال "على المجتمع الدولي إرغام الاحتلال على

وصول هذه الوفود لغزة".