شؤون فلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي منع النائب الألماني أخيم كسلر من دخول غزة

الاحتلال الإسرائيلي منع النائب الألماني أخيم كسلر من دخول غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الاحتلال الإسرائيلي، منع النائب في البرلمان الألماني أخيم كيسلر من دخول قطاع غزة؛ في زيارة كانت تهدف لتفقد المؤسسات الحاصلة على التمويل الألماني من أجل تعزيز
التعاون الإنمائي وتوفير الماء والرعاية الصحية.

وقال الخضري في تصريح صحفي: إن ‏الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسته منع الوفود البرلمانية الدولية من زيارة غزة، ضمن استمرار حصار غزة المستمر للعام الثالث عشر على التوالي.

وأشار الخضري إلى أن الاحتلال يواصل عزل غزة عن العالم، وإخفاء حقيقة الوضع الإنساني المتدهور، والتأثير بمنع المساعدات الدولية للمشاريع الحيوية.

وشدد على مساعي الاحتلال لتغيب دور البرلمانين الدوليين في دعم القضية الفلسطينية، ومناصرة الشعب الذي يتعرض للاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن منع الوفود البرلمانية والمتضامنين الأجانب من زيارة المؤسسات الإنسانية في غرة، ليست المرة الأولى، وهو ما يؤكد انتهاكات الاحتلال وعقابه للفلسطينيين والتنكر لكل مبادئ حقوق الإنسان، واستهداف المدنيين المحميين بالحقوق الدولية.

وقال الخضري: "منع الوفود محاولة لإبقاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة على حالها، وعدم إتاحة الفرصة أمام أي إمكانية لتوفير حلول من المجتمع الدولي لتخفيف آثار الحصار، وتجاوز الأزمة الإنسانية الخطيرة".

وتوجه الخضري بالشكر للبرلماني الألماني الذي حاول الوصول لغزة، وقال له " أنت لم تصل لكن رسالتك وصلت، ونشكرك على جهدك، وعلى رغبتك بالوصول لغزة، انقل هذه الصورة والرسالة للبرلمان الألماني، ليدرك البرلمانين كيف يعيش السكان في غزة، فإن كان الاحتلال يعامل البرلمانين الدوليين هكذا، فلك أن تعرف كيف يعامل الشعب الفلسطيني تحت الحصار والعدوان".

وشكر الخضري كافة الوفود التضامنية التي تصل غزة وكذلك التي تمنع من الاحتلال، داعياً لاستمرار العمل والضغط والمحاولات للوصول لغزة للإطلاع على واقعها المأساوي، ونقل معاناتها للعالم. وقال "على المجتمع الدولي إرغام الاحتلال على
وصول هذه الوفود لغزة".

أخبار ذات صلة

استمرار اعتداء المستوطنين على مزارعي الزيتون في سلفيت

استمرار اعتداء المستوطنين على مزارعي الزيتون في سلفيت

نقل الأسيرة هبة اللبدي من عزل الجلمة إلى عيادة الرملة

نقل الأسيرة هبة اللبدي من عزل الجلمة إلى عيادة الرملة

حزب الشعب: حماس منعت تنظيم فعاليات بغزة تطالب بتجديد التفويض لوكالة (أونروا)

حزب الشعب: حماس منعت تنظيم فعاليات بغزة تطالب بتجديد التفويض لوكالة (أونروا)

المجلس الوطني: نطالب دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين

المجلس الوطني: نطالب دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين

المطران حنا: المسيحية في فلسطين ليست بضاعة مستوردة من الغرب

المطران حنا: المسيحية في فلسطين ليست بضاعة مستوردة من الغرب

مستوطنون يسرقون حمارًا شرق سلفيت

مستوطنون يسرقون حمارًا شرق سلفيت

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من مخيم الجلزون

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من مخيم الجلزون

هنية يدعو لإنشاء صندوق شعبي لدعم المقدسيين

هنية يدعو لإنشاء صندوق شعبي لدعم المقدسيين

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

استمرار اعتداء المستوطنين على مزارعي الزيتون في سلفيت

استمرار اعتداء المستوطنين على مزارعي الزيتون في سلفيت

حزب الشعب: حماس منعت تنظيم فعاليات بغزة تطالب بتجديد التفويض لوكالة (أونروا)

حزب الشعب: حماس منعت تنظيم فعاليات بغزة تطالب بتجديد التفويض لوكالة (أونروا)

المجلس الوطني: نطالب دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين

المجلس الوطني: نطالب دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين

مستوطنون يسرقون حمارًا شرق سلفيت

مستوطنون يسرقون حمارًا شرق سلفيت

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من مخيم الجلزون

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من مخيم الجلزون

هنية يدعو لإنشاء صندوق شعبي لدعم المقدسيين

هنية يدعو لإنشاء صندوق شعبي لدعم المقدسيين

الجمعة الـ81 من مسيرات العودة.. استعدادات بغزة للمشاركة بجمعة &#34;يسقط وعد بلفور&#34;

الجمعة الـ81 من مسيرات العودة.. استعدادات بغزة للمشاركة بجمعة "يسقط وعد بلفور"

طالع أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

طالع أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

منوعات

محمد رمضان يثير الجدل مجدداً.. (مش أنا اللي اخترت لوني)

محمد رمضان يثير الجدل مجدداً.. (مش أنا اللي اخترت لوني)

شاهد: فنانة لبنانية تنهار بالبكاء على الهواء بسبب ما يحدث في بلدها

شاهد: فنانة لبنانية تنهار بالبكاء على الهواء بسبب ما يحدث في بلدها

هيا الشعيبي تكشف حالتها بعد عملية شفط اللغلوغ... ما قصة الورم والماء؟

هيا الشعيبي تكشف حالتها بعد عملية شفط اللغلوغ... ما قصة الورم والماء؟

كارول سماحة تتعرض للتنمر بسبب هذا الخطأ

كارول سماحة تتعرض للتنمر بسبب هذا الخطأ

فيديو قديم لإليسا يشعل المواقع... كيف كانت ملامحها منذ سنوات طويلة؟

فيديو قديم لإليسا يشعل المواقع... كيف كانت ملامحها منذ سنوات طويلة؟

شبه كبير وصادم بين حسن الرداد وشقيقته.. لماذا انتقدت إيمي سمير غانم بسببها؟

شبه كبير وصادم بين حسن الرداد وشقيقته.. لماذا انتقدت إيمي سمير غانم بسببها؟

شاهد: كيف أشعلت ابنة هيفاء وهبي المواقع بأغنية إليسا؟

شاهد: كيف أشعلت ابنة هيفاء وهبي المواقع بأغنية إليسا؟

شاهد: منة حسين فهمي نادمة وتعترف لزوجها بغلطة عمرها

شاهد: منة حسين فهمي نادمة وتعترف لزوجها بغلطة عمرها

نجل عمرو دياب يثير جدلاً كبيراً.. فهل يستعد للزواج؟

نجل عمرو دياب يثير جدلاً كبيراً.. فهل يستعد للزواج؟

أصالة تثير الجدل مجدداً حول علاقتها بزوجها

أصالة تثير الجدل مجدداً حول علاقتها بزوجها

عربي

تركيا تعلن اعتقال خادم البغدادي

تركيا تعلن اعتقال خادم البغدادي

عون يدعو لتشكيل حكومة كفاءة وخبرة ويتعهد بدولة المواطنة

عون يدعو لتشكيل حكومة كفاءة وخبرة ويتعهد بدولة المواطنة

السعودية تفرج عن 19 صياداً إيرانياً خرقوا مياهها

السعودية تفرج عن 19 صياداً إيرانياً خرقوا مياهها

تنظيم الدولة يعترف بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي ويُعيّن خليفة له

تنظيم الدولة يعترف بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي ويُعيّن خليفة له