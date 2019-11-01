بينها "ترسيم الحدود مع فلسطين".. حزب الله يضع 3 نقاط أساسية لتشكيل الحكومة اللبنانية

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رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع (ليبانون ديبايت) اللبناني، عن مصدها في فريق 8 آذار، أنّ "حزب الله لا يمانع في هذه المرحلة تكليف سعد الحريري لتشكيل الحكومة العتيدة، ولكن يشترط البحث بشكل الحكومة ومضمونها قبل حسم وجهة التصويت في الإستشارات النيابية المُلزِمة في قصر بعبدا".



وأكد الموقع اللبناني، أن "شكلَ الحكومة وأسماء وزرائها، وكذلك بيانها الوزاري هم في أعلى سُلّم أولويات الحزب قبل إسم رئيسها".



وأشارت إلى أنّ "حزب الله سيُركِّز على ثلاثِ نقاطٍ أساسيّة في مقاربته لتشكيل الحكومة وبيانها الوزاري، وهي حق لبنان في مقاومة العدو الإسرائيلي، وترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة من دون الخضوع للإملاءات الأميركية.



أما الشرط الثالث هو "التعهّد بمكافحةِ الفسادِ بالتشريع والممارسة".