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العراق.. صدور أوامر قبض بحق نواب ومسؤولين محليين في تهم فساد

العراق.. صدور أوامر قبض بحق نواب ومسؤولين محليين في تهم فساد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الجمعة، عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر المال العام، من بينهم وزير وخمسة نواب حاليين ووزيران سابقان.

وكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن صدور أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، مضيفة أنه تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلا عن 6 مديرين عامين ووكيل وزير واحد، وفق صحيفة (البيان) الإماراتية​​​.

وأكدت دائرة التحقيقات، صدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و5 مديرين عامين.

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