تركيا تعلن اعتقال خادم البغدادي

أبو بكر البغدادي

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت فرق مكافحة الإرهاب التركية 11 شخصا في عملية أمنية ضد تنظيم الدولة، بينهم أحد الخدم الخاصين لزعيم التنظيم المقتول، أبو بكر البغدادي، وقياديان برتبة "أمير".



جاء ذلك خلال حملة مداهمات، اليوم الجمعة، بولاية تشانقري شمالي تركيا، حيث جرى توقيف 11 مشتبها بهم، بينهم 3 نساء، وفق (الأناضول).



وقتل الأحد الماضي، زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، شمال غربي سوريا.