دولي

تفاصيل قرار استمرار إجراءات عزل ترامب

تفاصيل قرار استمرار إجراءات عزل ترامب
رام الله - دنيا الوطن
صوّت مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، لصالح الموافقة على المضي قدما بإجراءات عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من منصبه، الأمر الذي يعتبر خطوة كبيرة نحو المرحلة الثانية من التحقيقات الجارية بهذا الشأن.

مشروع قرار المضي قدما بالإجراءات كان بحاجة إلى 215 صوتا مؤيدا بمجلس النواب كي يمرر، وجاءت نتيجة التصويت بتأييد 232 نائبا مقابل رفض 196 وامتناع 4 نواب عن التصويت، بحسب شبكة (CNN) الأمريكية.

ونص مشروع القرار الذي صوت عليه النواب الأمريكيون يوضح الطريق للإجراء وجلسات الاستماع التي ستعقها لجنة الاستخبارات التابعة للمجلس بالإضافة إلى كيفية تقديم اللجنة القضائية لتقاريرها إلى المجلس.

وجاء في نص القرار أيضا أنه يمكن للأقلية بالمجلس طلب شهود وإصدار مذكرات إحضار ولكن بموافقة رئيس المجلس، نانسي بيلوسي، أي أن ذلك يعني موافقة الديمقراطيين (يشكلون غالبية مجلس النواب) على أي مذكرات إحضار يطلبها الجمهوريون (الأقلية).

وذكر نص القرار أن على اللجنة الاستخباراتية كتابة تقرير "تقدم فيها ما توصلت إليه وتوصياتها" وأن هذا التقرير سيمرر للجنة القضائية ويطرح للعامة.

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