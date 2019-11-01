الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من مخيم الجلزون

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، الأسير المحرر عبد الله جمال مبارك (34 عاما) من منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله، ودهمت عدة منازل في المخيم ودمرت في محتوياتها.



وأفادت مصادر محلية بالمخيم، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في عدة أحياء بالمخيم ودمرت في محتوياتها.



يذكر أن الأسير مبارك تم الإفراج عنه قبل أشهر بعد قضائه عدة أحكام بالاعتقال الإداري.