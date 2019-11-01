دولي

وزير إسرائيلي ينفي تورط بلاده بالتجسس عبر تطبيق "واتسآب"

وزير إسرائيلي ينفي تورط بلاده بالتجسس عبر تطبيق "واتسآب"
رام الله - دنيا الوطن
نفى وزير إسرائيلي، اليوم الجمعة، تورط الحكومة الإسرائيلية في التهم الموجهة لها بضلوعها في مسألة التجسس عبر خدمة تطبيق "الواتسآب".

وقال وزير الأمن الإسرائيلي زئيف الكين: إن الحكومة الإسرائيلية لا علاقة لها بخرق الإنترنت المزعوم من قبل شركة المراقبة الإسرائيلية "أن أس أو" .. هذه شركة تكنولوجيا إسرائيلية، الكل يدرك أن هذا لا يتعلق بدولة إسرائيل".

وكان تطبيق واتساب رفع دعوى قضائية ضد مجموعة إسرائيلية للتكنولوجيا متهما إياها بمساعدة حكومات في التجسس على هواتف مئات من الصحفيين والمعارضين والمسؤولين باستخدام التطبيق المملوك لفيسبوك.

واتهم واتساب مجموعة (إن إس أو) الإسرائيلية بمساعدة وكالات تجسس حكومية على اختراق هواتف ما يقرب من 1400 مستخدم في أربع قارات.

وقال التطبيق، إن عملية القرصنة الإلكترونية استهدفت دبلوماسيين ومعارضين سياسيين وصحفيين ومسؤولين حكوميين كبارا.

كما اتهم واتساب في الدعوى، التي أقامتها أمام محكمة اتحادية أمريكية في سان فرانسيسكو، المجموعة الإسرائيلية بتسهيل سلسلة من عمليات القرصنة الحكومية في 20 دولة. والدول التي تم الكشف عنها فقط هي المكسيك والإمارات والبحرين، في بيان إن 100 من أفراد المجتمع المدني تم استهدافهم ووصف ذلك بأنه "نمط جلي للانتهاكات".

معمل سيتزن لاب، وهو معمل أبحاث في الأمن الإلكتروني مقره جامعة تورونتو ويساعد واتساب في التحقيق في اختراق الهواتف، قال إن من بين المستخدمين الذين جرى استهدافهم شخصيات تلفزيونية مشهورة وسيدات بارزات تعرضن لحملات كراهية على الإنترنت وأشخاص واجهوا "محاولات اغتيال وتهديدات بالعنف".

التطبيق قال إن المجموعة الإسرائيلية استغلت خوادم واتساب وخدماتها واستخدمتها بدون إذن لإرسال برمجيات خبيثة لأجهزة الهاتف المحمول المستهدفة، بطريقة تخفي هوية المتسللين.

الدعوى قالت إن الشركة عكست "هندسة تطبيق واتساب وقاموا بتطوير برنامج يمكنّهم من محاكات حركة شبكة واتساب الشرعية من أجل إرسال رمز ضار" للاستيلاء على الأجهزة.

مدير "واتساب" ويل كاثكارت قال إن البرنامج المعلوماتي الذي قامت (إن إس أو) بتطويره والمعروف باسم بيغاسوس، صمم ليتم تثبيته عن بعد في أجهزة مقرصنة تستخدم أنظمة التشغيل أندرويد و"آي أو إس" وبلاكبيري.

كاثكارت قال إن "المستخدم كان يتلقى ما يبدو أنه اتصال فيديو، لكن ذلك لم يكن اتصالا طبيعيا". مضيفا "بعد أن يرن الهاتف، كان المهاجم يرسل سرا رمزا خبيثا في مسعى لاختراق هاتف الضحية وتثبيت برنامج التجسس فيه. ومن غير الضروري على الشخص أن يجيب على الاتصال".

في آيار/ مايو، دعت واتساب مستخدميها إلى تحديث التطبيق لسد ثغرة أمنية سمحت بإدخال برمجيات خبيثة متطورة يمكن استخدامها للتجسس على التطبيق.

متحدث باسم واتساب قال إن موظفا في المجموعة الإسرائيلية أقر بفعالية الإجراءات المضادة التي اتخذتها واتساب لعلاج الهجوم، وقال في رسالة بعث بها لهم "لقد أغلقتم للتو أكبر تحكم لنا عن بعد في الخدمات الخلوية".

أخبار ذات صلة

تفاصيل قرار استمرار إجراءات عزل ترامب

تفاصيل قرار استمرار إجراءات عزل ترامب

أكبر صحيفتين في إسرائيل تُحذران من حرب وشيكة على عدة جبهات

أكبر صحيفتين في إسرائيل تُحذران من حرب وشيكة على عدة جبهات

ترامب يحجب 105 ملايين دولار من المساعدات العسكرية عن لبنان

ترامب يحجب 105 ملايين دولار من المساعدات العسكرية عن لبنان

غرينبلات: اليوم آخر يوم لي في البيت الأبيض.. شكرًا ترامب

غرينبلات: اليوم آخر يوم لي في البيت الأبيض.. شكرًا ترامب

بدء سريان قرار التقسيم وإلغاء الحكم الذاتي في كشمير الهندية

بدء سريان قرار التقسيم وإلغاء الحكم الذاتي في كشمير الهندية

نتنياهو يُهدد إيران بضربة شديدة

نتنياهو يُهدد إيران بضربة شديدة

النواب الأمريكي يُصادق على مشروع قانون يقضي بإطلاق جلسات علنية لعزل ترامب

النواب الأمريكي يُصادق على مشروع قانون يقضي بإطلاق جلسات علنية لعزل ترامب

إيران تُعد الترتيبات اللازمة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي

إيران تُعد الترتيبات اللازمة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

استمرار اعتداء المستوطنين على مزارعي الزيتون في سلفيت

استمرار اعتداء المستوطنين على مزارعي الزيتون في سلفيت

حزب الشعب: حماس منعت تنظيم فعاليات بغزة تطالب بتجديد التفويض لوكالة (أونروا)

حزب الشعب: حماس منعت تنظيم فعاليات بغزة تطالب بتجديد التفويض لوكالة (أونروا)

المجلس الوطني: نطالب دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين

المجلس الوطني: نطالب دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين

مستوطنون يسرقون حمارًا شرق سلفيت

مستوطنون يسرقون حمارًا شرق سلفيت

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من مخيم الجلزون

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من مخيم الجلزون

هنية يدعو لإنشاء صندوق شعبي لدعم المقدسيين

هنية يدعو لإنشاء صندوق شعبي لدعم المقدسيين

الجمعة الـ81 من مسيرات العودة.. استعدادات بغزة للمشاركة بجمعة &#34;يسقط وعد بلفور&#34;

الجمعة الـ81 من مسيرات العودة.. استعدادات بغزة للمشاركة بجمعة "يسقط وعد بلفور"

طالع أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

طالع أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

منوعات

محمد رمضان يثير الجدل مجدداً.. (مش أنا اللي اخترت لوني)

محمد رمضان يثير الجدل مجدداً.. (مش أنا اللي اخترت لوني)

شاهد: فنانة لبنانية تنهار بالبكاء على الهواء بسبب ما يحدث في بلدها

شاهد: فنانة لبنانية تنهار بالبكاء على الهواء بسبب ما يحدث في بلدها

هيا الشعيبي تكشف حالتها بعد عملية شفط اللغلوغ... ما قصة الورم والماء؟

هيا الشعيبي تكشف حالتها بعد عملية شفط اللغلوغ... ما قصة الورم والماء؟

كارول سماحة تتعرض للتنمر بسبب هذا الخطأ

كارول سماحة تتعرض للتنمر بسبب هذا الخطأ

فيديو قديم لإليسا يشعل المواقع... كيف كانت ملامحها منذ سنوات طويلة؟

فيديو قديم لإليسا يشعل المواقع... كيف كانت ملامحها منذ سنوات طويلة؟

شبه كبير وصادم بين حسن الرداد وشقيقته.. لماذا انتقدت إيمي سمير غانم بسببها؟

شبه كبير وصادم بين حسن الرداد وشقيقته.. لماذا انتقدت إيمي سمير غانم بسببها؟

شاهد: كيف أشعلت ابنة هيفاء وهبي المواقع بأغنية إليسا؟

شاهد: كيف أشعلت ابنة هيفاء وهبي المواقع بأغنية إليسا؟

شاهد: منة حسين فهمي نادمة وتعترف لزوجها بغلطة عمرها

شاهد: منة حسين فهمي نادمة وتعترف لزوجها بغلطة عمرها

نجل عمرو دياب يثير جدلاً كبيراً.. فهل يستعد للزواج؟

نجل عمرو دياب يثير جدلاً كبيراً.. فهل يستعد للزواج؟

أصالة تثير الجدل مجدداً حول علاقتها بزوجها

أصالة تثير الجدل مجدداً حول علاقتها بزوجها

عربي

تركيا تعلن اعتقال خادم البغدادي

تركيا تعلن اعتقال خادم البغدادي

عون يدعو لتشكيل حكومة كفاءة وخبرة ويتعهد بدولة المواطنة

عون يدعو لتشكيل حكومة كفاءة وخبرة ويتعهد بدولة المواطنة

السعودية تفرج عن 19 صياداً إيرانياً خرقوا مياهها

السعودية تفرج عن 19 صياداً إيرانياً خرقوا مياهها

تنظيم الدولة يعترف بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي ويُعيّن خليفة له

تنظيم الدولة يعترف بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي ويُعيّن خليفة له