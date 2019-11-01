هنية يدعو لإنشاء صندوق شعبي لدعم المقدسيين

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، إلى إنشاء صندوق شعبي لدعم أهالي مدينة القدس.



وقال هنية خلال كلمة عبر الفيديو أمام فعاليات مؤتمر رواد ورائدات بيت المقدس بدورته 11 تحت شعار: (معا ضد الصفقة والتطبيع): إن المرحلة الحالية هي الأكثر خطورة على قضيتنا وعلى القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.



وطالب هنية المؤتمر بوضع خطة وبرنامج عمل وروية لإسقاط صفقة القرن ومواجهة التطبيع مع إسرائيل، وإطلاق مبادرة شعبية لمواجهة التطبيع مع إسرائيل، مثمنًا موقف الرئيس التونسي قيس سعيّد الرافض للتطبيع



وأشار إلى أن القدس تمثل رمز وحدة الأمة بكل أطيافها وأعرافها ومذاهبها، ورمز القضية الفلسطينية وجوهر الصراع مع المشروع الصهيوني وهي رمز الصراع مع إسرائيل ولا فلسطين بدون القدس.



وأكد أن صفقة القرن يتعدى خطرها إلى المنطقة بشكل عام ولا يقتصر أثرها على القدس وفلسطين فقط، مشددًا على أن مواجهتها أصبحت ضرورة تستلزم منا التوحد.



وختم حديثه: "قضية فلسطين قضية رئيسية وأساسية لدى الشعوب.. ونحن متمسكون بأرضنا وبكل فلسطين ولن نعترف بإسرائيل وسنحمي المسجد الأقصى بكل عزيمة وإصرار".