الكشف عن تفاصيل اجتماع محمد العمادي مع عزيز الدويك في الخليل

رام الله - دنيا الوطناستقبل القيادي في حركة حماس، عزيز الدويك، وعددًا من قادة حماس في الضفة الغربية، السفير القطري محمد العمادي في مدينة الخليل.وجرى اللقاء في منزل الدويك وبحضور قادة حماس، نزار رمضان، ونايف الرجوب، ومحمد ماهر بدر، وحاتم قفيشة، وسميرة الحلايقة.وتحدث العمادي عن الانتخابات التشريعية المقبلة، وضرورة مشاركة حماس فيها، وعدم إعطاء الآخرين فرصة للتغول والتسلط، مقترحا اتخاذ التجربة التونسية نموذجا وتقديم شخصيات مستقلة مقربة مثل الرئيس التونسي للرئاسة والتشريعي.وقال العمادي: "نحن نقدم الدعم والعون لفلسطين وشعبها لأنها قضية مقدسة وسنبقى على النهج".من طرفه رحب الدويك بالعمادي ومرافقه، وشكر قطر اميرا وحكومة وشعبا على وقفتهم المشرفة مع الشعب الفلسطيني، وخاصة دعم شعبنا في غزة ودعم صموده.وردا على سؤال العمادي حول موقف حركة حماس من الانتخابات التشريعية، قال الدويك: "نحن مع الانتخابات واحترام إرادة الشعب وضرورة إجرائها كاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني"، وفق صحيفة (الرسالة) المقربة من حركة حماس.وأكد أنهم بحاجة إلى ضمانات للاعتراف بالنتائج والتداول السلمي للسلطة، وعدم ملاحقة القائمين عليها، والتدخل في حيثياتها إجرائيا، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية وحل المحكمة الدستورية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث حتى تتحقق الديمقراطية.وطالب الدكتور الدويك تدخل قطر كدولة صديقة وداعمة للشعب الفلسطيني للضغط والتأثير على السلطة الفلسطينية في إطلاق العنان للحريات العامة، ووقف الاعتقال السياسي وإعادة الرواتب المقطوعة للأسرى المحررين المحتجين والمعتصمين في شوارع رام الله، وكذلك أسر الشهداء والنواب والموظفين.