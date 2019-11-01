(يسرائيل هيوم): خطة سموتريتش تهدف لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وسائل اعلام إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، خطة وزير المواصلات في الحكومة الإسرائيلية، بتسالئيل سموتريتش، والتي تهدف إلى فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية، من خلال سلسلة خطوات في الوزارة.



وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إنه وبعد أربعة أشهر من تولي "بتسالئيل"منصبه، فانه بدأ فعليا بطبيق مفهومه "تطبيق سيادة النقل الاسرائيلية على الضفة".



واكدت الصحيفة انه في الأسبوع الماضي وضمن مخططات الوزير لتكريس السيادة الاسرائيلية، وافقت ما تسمى الإدارة المدنية في دولة الاحتلال على خطة لمضاعفة طريق نفق القدس مع مستوطنات (غوش عتصيون)، باستثمار مليار شيكل ، مؤكدة ان هذا الأسبوع، ستبدأ أعمال البناء لتوسيع الطريق الواصل بين المستوطنات في "عتصيون" والقدس مما سيسهل وصل المستوطنين وفي وقت قصير.



واشارت الصحيفة الى أن "سموتريتش" أكد أنه سيتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة كباقي المناطق في أراضي الـ48، مشيراً ألى أنه سيعمل على ربط كل المستوطنات بطرق سريعة مع القدس، غير أنه قرر إنشاء مكاتب لوزارة النقل والمواصلات الإسرائيلية في كافة المستوطنات.



وأكدت الصحيفة أن الخطوة الثانية التي اتخذها "سموتريتش" هي إدراج الضفة الغربية ضمن مخططات وزارة النقل الاسرائيلية بعيدة المدى والتي تسعى لإنشاء طرق وجسور مستقبلا في الضفة، حيث قرر ايضا بدء فحص المركبات والتدقيق على صلاحية المركبات في الضفة كما يتم في دولة الاحتلال وبنفس الإجراءات لتقليل نسبة الحوادث على حد قول الصحيفة.