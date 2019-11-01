ترامب يحجب 105 ملايين دولار من المساعدات العسكرية عن لبنان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

حجبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 105 ملايين دولار أمريكي من المساعدات العسكرية عن لبنان.



ووفق (رويترز)، فقد ذكر مسؤولان أن إدارة ترامب ستحجب مساعدات أمنية للبنان حجمها 105 ملايين دولار، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.



وقال المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن وزارة الخارجية أبلغت الكونجرس يوم الخميس بأن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا ذلك القرار.



ولم يذكر المسؤولان سبب الحجب. وقال مصدر إن وزارة الخارجية لم توضح للكونجرس سبب القرار. ورفضت وزارة الخارجية التعليق.



وكانت الإدارة الأمريكية طلبت الموافقة على تلك المساعدات اعتبارا من آيار/ مايو، قائلة إنها ضرورية للبنان لتمكينه من حماية حدوده، حيث يعتبر الامريكان لبنان حليفًا مهمًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وشملت المساعدات نظارات الرؤية الليلية وأسلحة تأمين الحدود.