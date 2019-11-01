الجمعة الـ81 من مسيرات العودة.. استعدادات بغزة للمشاركة بجمعة "يسقط وعد بلفور"

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رام الله - دنيا الوطن

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ81 من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "يسقط وعد بلفور" بمخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة.



وقالت الهيئة العليا لمسيرات العودة: إن "جمعة يسقط وعد بلفور "يجب أن تكون يوماً للتحشيد الوطني والكفاحي المميز في جميع أماكن تواجد شعبنا في الوطن والشتات، ويوماً للمسيرات والاعتصامات الحاشدة والغاضبة في مدن وعواصم العالم وخاصة أمام السفارات الإسرائيلية والبريطانية.



وأضافت أن "الجمعة تأتي تأكيداً على تمسك شعبنا بحقه في العودة الى أرضه، ولتوجيه وبطلان هذا الوعد محملين المسئولبة عنه لبريطانيا وكل دول الغرب المنحازة للكيان والمتآمرة على شعبنا، والتي تسببت في نكبة الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيرها.