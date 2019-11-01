غرينبلات: اليوم آخر يوم لي في البيت الأبيض.. شكرًا ترامب

رام الله - دنيا الوطنأكد المبعوث الأمريكي الخاص لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، بانه ولايته قد انتهت بالفعل.وقال غرينبلات في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر): "اليوم هو آخر يوم لي في البيت الأبيض".وأضاف: "لقد كان شرفا عظيما وامتيازا ونعمة أن أخدم بلدنا الرائع .. شكرا ترامب"، متابعًا: " شكرا لكافة زملائي على خدمتكم وتفانيكم".وكان غرينبلات أكد بأنه سيترك منصبه نهاية هذا العام، لأسباب شخصية.وفي نهاية تغريداته كتب: "اللهم احمي الولايات المتحدة الأمريكية".