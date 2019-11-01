دولي

غرينبلات: اليوم آخر يوم لي في البيت الأبيض.. شكرًا ترامب

غرينبلات: اليوم آخر يوم لي في البيت الأبيض.. شكرًا ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد المبعوث الأمريكي الخاص لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، بانه ولايته قد انتهت بالفعل.

وقال غرينبلات في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر): "اليوم هو  آخر يوم لي في البيت الأبيض".

وأضاف: "لقد كان شرفا عظيما وامتيازا ونعمة أن أخدم بلدنا الرائع .. شكرا ترامب"، متابعًا: " شكرا لكافة زملائي على خدمتكم وتفانيكم".

وكان غرينبلات أكد بأنه سيترك منصبه نهاية هذا العام، لأسباب شخصية.

وفي نهاية تغريداته كتب: "اللهم احمي الولايات المتحدة الأمريكية".

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