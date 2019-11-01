اليوم.. أجواء باردة نسبيًا وانخفاض على درجات الحرارة

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رام الله - دنيا الوطن

يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبياً في ساعات الصباح في معظم المناطق مع تواجد للغيوم في السماء ، وتكون الأجواء خريفية معتدلة نهاراً ، سرعان ما تتحول الى باردة نسبياً مع ساعات المساء والليل ، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات مطرية في أقصى شمال البلاد ليلاً . وتكون الرياح شمالية شرقية فجراً ثم تتحول الى شمالية غربية في النهار والليل،



غائم جزئي وماطر



يوم السيت، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبياً في ساعات الصباح في معظم المناطق مع تواجد للغيوم في السماء، وتكون الأجواء خريفية معتدلة نهاراً وغائمة جزئياً وفرصة لهطول زخات محلية خصوصاً ساعات الفجر والصباح بحيث تتركز على المناطق الشمالية ويحتمل أن تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد خصوصاً في الجليل الأعلى والسواحل الشمالية ،وتكون الأجواء باردة نسبياً مع ساعات المساء والليل . وتكون الرياح غربية بوجه عام.



معتدل



أما يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وفي ساعات الصباح الأولى يكون الجو بارداً نسبياً وترتفع درجات الحرارة تدريجياً خلال ساعات النهار لتصبح الأجواء خريفية معتدلة ثم تعود لتمسي باردة نسبياً في المساء والليل خصوصاً في الجبال. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.



ويوم الاثنين لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى خريفية الطابع، ويكون الجو بارداً نسبياً في ساعات الصباح ، وترتفع درجات الحرارة تدريجياً خلال ساعات النهار لتصبح الأجواء خريفية معتدلة ثم تعود باردةً نسبياً في المساء والليل خصوصاً في الجبال. وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة، والله تعالى اعلى واعلم.



أجواء صافية



أما يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وفي ساعات الصباح الأولى يكون الجو بارداً نسبياً وترتفع درجات الحرارة تدريجياً خلال ساعات النهار لتصبح الأجواء خريفية معتدلة ثم تعود باردة نسبياً في المساء والليل خصوصاً في الجبال. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة، والله تعالى اعلى واعلم.