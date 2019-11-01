جيش الاحتلال يعتقل 6 مواطنين في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة 6 مواطنين بينهم 4 شبان من نابلس بعد استدعائهم من قبل مخابرات الاحتلال.



وأفادت مصادر أن جيش الاحتلال استدعى الشبان الأربعة أدهم مبروكة ومحمد الحمامي وأحمد أبو خليل ومحمد مخلوف إلى معسكر حوارة، وبعد وصولهم للمقابلة تم إبلاغهم بقرار اعتقالهم.



وفي السياق، زعم جيش الاحتلال أنه تم مصادرة عدد كبير من أجزاء أسلحة في منطقة كفر قليل جنوب نابلس.



وأفاد شهود عيان أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عزون قرب قلقيلية بقوات كبيرة دون معرفه سبب الاقتحام.