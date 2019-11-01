شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل

الرئيس عباس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل
الرئيس عباس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل
رام الله - دنيا الوطن
تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعوة رسمية من حارس الأراضي المقدسة الأب فرانسيسكوباتون، لحضور قداس منتصف الليل حسب التقويم الغربي للطوائف المسيحية مساء يوم 24/12/2019.

وقدم الرئيس، خلال استقباله الأب باتون، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء الخميس، التهاني لأبناء الشعب الفلسطسيني عامة، وللطوائف المسيحية خاصة، بأعياد الميلاد المجيدة، مؤكداً حرصه على تلبية هذه الدعوة.

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