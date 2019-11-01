وزيرة الصحة تبحث مع"تيكا" تسريع تشغيل مستشفى الصداقة بقطاع غزة



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكيلة مع رئيس الوكالة التركية للتعاون الدولي "تيكا" في فلسطين أحمد رفيق شتنكايا، أمس الخميس.



وطالبت الوزيرة الكيلة خلال الاجتماع الوكالة التركية بضرورة تنفيذ البروتوكول المتفق عليه والخاص بتشغيل المستشفى، كما طالبت بالمساعدة في تعزيز ودعم بناء القدرات لدى الطاقم الصحي الطبي الفلسطيني، خاصة في مجال التخصصات النادرة.



وسلمت وزيرة الصحة رئيس الوكالة التركية قائمة بالاحتياجات المطلوبة في هذه التخصصات التي تحتاجها فلسطين، والتي من شأنها المساعدة في توطين الخدمات الصحية.



وأشادت الكيلة بمتانة العلاقات بين فلسطين وتركيا في مختلف المجالات، مؤكدة سعي الوزارة إلى تعزيز التعاون مع تيكا لتطوير القطاع الصحي الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنبحثت وزيرة الصحة مي الكيلة مع الوكالة التركية للتعاون الدولي سبل تسريع تشغيل مستشفى الصداقة الفلسطيني التركي في قطاع غزة.