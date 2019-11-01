شؤون فلسطينية

Ooredoo تحقق أرباح بقيمة نصف مليون دولار بالربع الثالث لعام 2019

Ooredoo تحقق أرباح بقيمة نصف مليون دولار بالربع الثالث لعام 2019
رام الله - دنيا الوطن
أفصحت شركة Ooredoo عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام 2019، وحققت الشركة أرباحا في الربع الثالث من العام بلغت قرابة نصف مليون دولار. وبالنسبة للتسعة شهور الأولى من العام فقد بلغت أرباحها التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والإطفاءات (EBITDA) 21.4 مليون دولار، بنسبة زيادة 11% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وذلك مع قاعدة ايرادات وصلت إلى 72.9 مليون دولار  خلال التسعة شهور الأولى من العام. 

كما وصل عدد المشتركين إلى ما يقارب 1.3 مليون مشترك، وقد ظهرت هذه النتائج في إفصاح شركة Ooredoo فلسطين عن نتائج أدائها المالي، وبياناتها المالية بحسب المهلة القانونية للإفصاح المالي والمتبعة وفقا للأنظمة والقوانين في فلسطين. ونتيجة للأرباح الإيجابية المتحققة في الربع الثالث فقد انخفضت الخسارة المتراكمة للتسعة شهور الأولى من العام بنسبة كبيرة لتصل إلى حوالي 700 ألف دولار فقط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. ضرغام مرعي، تعقيبًا على البيانات المالية: "ستستمر الشركة بتحسين نتائجها خلال المرحلة المقبلة، بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، والأزمة المالية التي تعاني منها الضفة الغربية. إننا مؤمنون بقدرة الشركة على النجاح وتخطي هذه التحديات، وركيزتنا الأساسية هي ثقة المشتركين والمساهمين بنا".

معلومات عن  Ooredoo فلسطين

شركة Ooredoo فلسطين هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والانترنت. وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات. وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.


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