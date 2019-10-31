الرئيس عباس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل حسب التقويم الغربي
رام الله - دنيا الوطن
تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، دعوة رسمية من حارس الأراضي المقدسة الأب فرانسيسكو باتون، لحضور قداس منتصف الليل حسب التقويم الغربي للطوائف المسيحية مساء يوم 24/12/2019.
وقدم الرئيس، خلال استقباله الأب باتون، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، التهاني لأبناء شعبنا عامة، وللطوائف المسيحية خاصة، بأعياد الميلاد المجيدة، مؤكداً حرصه على تلبية هذه الدعوة.
تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، دعوة رسمية من حارس الأراضي المقدسة الأب فرانسيسكو باتون، لحضور قداس منتصف الليل حسب التقويم الغربي للطوائف المسيحية مساء يوم 24/12/2019.
وقدم الرئيس، خلال استقباله الأب باتون، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، التهاني لأبناء شعبنا عامة، وللطوائف المسيحية خاصة، بأعياد الميلاد المجيدة، مؤكداً حرصه على تلبية هذه الدعوة.
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