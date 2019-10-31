الرئيس عباس يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل حسب التقويم الغربي

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رام الله - دنيا الوطن

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، دعوة رسمية من حارس الأراضي المقدسة الأب فرانسيسكو باتون، لحضور قداس منتصف الليل حسب التقويم الغربي للطوائف المسيحية مساء يوم 24/12/2019.



وقدم الرئيس، خلال استقباله الأب باتون، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، التهاني لأبناء شعبنا عامة، وللطوائف المسيحية خاصة، بأعياد الميلاد المجيدة، مؤكداً حرصه على تلبية هذه الدعوة.