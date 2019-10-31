وزير الزراعة السوداني: مهتمون بنقل التجربة الفلسطينية الرائدة في المجال الزراعي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الزراعة والموارد الطبيعية السوداني عيسى عثمان شريف، دعمه الكامل للمشاريع الفلسطينية المتميزة واهتمامه بنقل التجربة الفلسطينية الرائدة في المجال الزراعة، إلى السودان، وذلك خلال لقائه في مكتبه مع سفير دولة فلسطين لدى السودان د.سمير طه عبدالجبار، والقنصل الفلسطيني بالخرطوم د.نزار الأخرس، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الزرعة السودانية، ومندوب الإدارة العربية بوزارة الخارجية السودانية.



وبحث اللقاء تنفيذ المشاريع الزراعية الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية السودان، لاسيما تنفيذ مشروع الارتقاء النموذجي في غرب أم درمان الذي تنفذه الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني، ووزارة الزراعة السودانية.



بدوره شدد السفير د.سمير عبدالجبار، على حرص القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة الفلسطينية د.محمد أشتية، على تفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع جمهورية السودان الشقيقة.