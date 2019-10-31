شؤون فلسطينية

عشراوي تطالب البرلمان البريطاني بدور فاعل للدفاع عن حقوق الفلسطينيين

عشراوي تطالب البرلمان البريطاني بدور فاعل للدفاع عن حقوق الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، خلال زيارة لها للمملكة المتحدة،  برلمانيين بريطانيين من المجموعة البرلمانية الفلسطينية – البريطانية  على آخر التطورات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة تجاه حقوق الإنسان الفلسطيني والقانون الدولي.

وأشارت خلال اللقاء الذي حضره سفير فلسطين لدى بريطانيا د. حسام زملط، الى سياسات دولة الاحتلال العنصرية والمتطرفة القائمة على التهجير القسري والتطهير العرقي الهادفة إلى حرمان أبناء شعبنا من حقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وصولا الى انهاء حل الدولتين والقضاء على فرص السلام العادل والشامل.

كما تطرقت عشراوي الى الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه المملكة المتحدة، وتحديداً مجلس العموم البريطاني، في المساهمة في دعم القانون الدولي ومكانته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأشارت في هذا السياق الى المسؤولية التاريخية للمملكة المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني، ودعت البرلمان البريطاني الى لعب دور فاعل للدفاع عن حقوق شعبنا وحماية متطلبات السلام، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وممارساتها غير القانونية.

وفي وقت سابق التقت عشراوي أيضًا بقيادات من المجتمع المدني في المملكة المتحدة إضافة إلى قادة سياسيين بارزين بمن فيهم السير فنسنت فين وكريس دويل وآخرين. 

وأجرت العديد من المناقشات البناءة والإيجابية حول العلاقات البريطانية الفلسطينية والدور الهام الذي يمكن أن يلعبوه لتعزيز القانون الدولي والدفاع عن الحقوق الفلسطينية. 

ودعت في هذا الصدد المجتمع المدني إلى الضغط باتجاه محاسبة إسرائيل ومواصلة التركيز على عالمية حقوق الإنسان وضرورة احترام جميع الجهات الفاعلة للقانون الدولي.

كما وحضرت عشراوي خلال زيارتها أيضًا اجتماع مجلس إدارة مشروع الولايات المتحدة / الشرق الأوسط، إلى جانب العديد من كبار القادة السياسيين والمثقفين والشخصيات البارزة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. 

حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة التطورات الإقليمية والدولية وتأثير السياسة الأمريكية الحالية على آفاق السلام والأمن في المنطقة. 

وأكدت عشراوي في هذا السياق على الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات دولية إيجابية وجماعية واستباقية لحماية مكانة القانون الدولي والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وكذلك ضمان تطبيق المساءلة عن الانتهاكات المنافية للقوانين الدولية والدولية الانسانية.

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