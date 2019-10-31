شاهد: سعد الحريري ينضم للمتظاهرين في بيروت
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري بين المتظاهرين وسط العاصمة اللبنانية بيروت.
ورصد الفيديو الحريري وهو يجلس على سيارة ملوحا بيده للمتظاهرين المتواجدين في التظاهرات الاحتجاجية ببيروت، بحسب ما جاء على على موقع صحيفة (المرصد).
وتقدّم الحريري باستقالته، الثلاثاء الماضي، بعد احتجاجات شعبية دامت نحو أسبوعين ضدّ الطبقة السياسيّة الحاكمة في لبنان، وطالبت باستقالة الحكومة والبرلمان.
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري بين المتظاهرين وسط العاصمة اللبنانية بيروت.
ورصد الفيديو الحريري وهو يجلس على سيارة ملوحا بيده للمتظاهرين المتواجدين في التظاهرات الاحتجاجية ببيروت، بحسب ما جاء على على موقع صحيفة (المرصد).
وتقدّم الحريري باستقالته، الثلاثاء الماضي، بعد احتجاجات شعبية دامت نحو أسبوعين ضدّ الطبقة السياسيّة الحاكمة في لبنان، وطالبت باستقالة الحكومة والبرلمان.
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