شاهد: سعد الحريري ينضم للمتظاهرين في بيروت



ورصد الفيديو الحريري وهو يجلس على سيارة ملوحا بيده للمتظاهرين المتواجدين في التظاهرات الاحتجاجية ببيروت، بحسب ما جاء على على موقع صحيفة (المرصد).



وتقدّم الحريري باستقالته، الثلاثاء الماضي، بعد احتجاجات شعبية دامت نحو أسبوعين ضدّ الطبقة السياسيّة الحاكمة في لبنان، وطالبت باستقالة الحكومة والبرلمان.













رام الله - دنيا الوطنأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري بين المتظاهرين وسط العاصمة اللبنانية بيروت.