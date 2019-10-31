وفاة مواطن بعد صدمه من قبل مركبة شمال قطاع غزة

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خاص دنيا الوطن

أفاد العقيد فهد حرب مفتش تحقيقات حوادث المرور في قطاع غزة، بأن مواطناً في الثلاثينات من العمر، توفي مساء اليوم الخميس، نتيجة صدمه من قبل مركبة من نوع (هيونداي)، على طريق شارع صلاح الدين شمال قطاع غزة.



وأشار حرب في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن المواطن وصل الى المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة، مصاب بجروح خطيرة، وتم نقله بعدها الى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ليعلن الأطباء عن وفاته.