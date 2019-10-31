"دنيا الوطن" تنفي نشرها أخبار تتعلق بصحة الرئيس عباس

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رام الله - دنيا الوطنتنفي "دنيا الوطن" نشرها أي أخبار تتعلق بصحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أو نقله إلى أحد مستشفيات مدينة رام الله في الضفة الغربية.