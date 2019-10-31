السنوار: لو قال لنا شعبنا اجلسوا في بيوتكم وتنحوا جانباً فسنلتزم بقراره



وقال السنوار في تصريحات له: "حتى لو شعبنا، قال لنا اجلسوا في بيوتكم وتنحوا جانباً، فسلنتزم بقرار الشعب".



وأضاف: "لن نعترض في يوم من الايام على أن يقول الشعب كلمته وأن نحتكم لها، وسنحترم قرار شعبنا مهما كان، وقد أبلغنا ذلك للدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية".



وفي السياق، أشار السنوار إلى أن القوى الوطنية والاسلامية، وقوى المقاومة في قطاع غزة، على قلب رجل واحد، على أنها جاهزون، قائلا: "ولا مرة ستدعى حركة حماس إلى أن يقول الشعب كلمته، وترفض، لأننا واثقين بأن هذا الشعب كما لم يخذلنا في الماضي ولا مرة، فإنه لن يخذلنا في المستقبل ولا مرة".













رام الله - دنيا الوطنأكد يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن حركته أعلنت موقفها الواضح والصريح، على أنها ترحب بالاحتكام الى الشعب الفلسطيني، والذهاب إليه لكي يقول كلمته من خلال صناديق الاقتراع.