قصف إسرائيلي يستهدف مرصديْن للمقاومة شرق مدينة غزة

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أكد في وقت سابق، أنه تم تفعيل القبة الحديدية، وذلك في أعقاب إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة مساء اليوم الخميس.



