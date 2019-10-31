قصف إسرائيلي يستهدف مرصديْن للمقاومة شرق مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "هاجمت دبابة وطائرة تابعتان للجيش الاسرائيلي، موقعي رصد لحركة حماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة".
وأضاف: "نُفذت الهجمات ردا على الصاروخ التي تم إطلاقه مؤخرا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات".
بدورها، أفادت قناة (الأقصى) الفضائية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، استهدفت مرصداً للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة، بثلاث قذائف مدفعية.
وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أكد في وقت سابق، أنه تم تفعيل القبة الحديدية، وذلك في أعقاب إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة مساء اليوم الخميس.
وقال: "الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة، سقط في منطقة مفتوحة في كيبوتس (عولاميم) بغلاف غزة، دون وقوع إصابات".
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