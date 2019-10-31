شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: إطلاق صاروخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تُدوي

إعلام الاحتلال: إطلاق صاروخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تُدوي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم تفعيل القبة الحديدية، وذلك في أعقاب إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة مساء اليوم الخميس".

وأضاف: "الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة، سقط في منطقة مفتوحة في كيبوتس (عولاميم) بغلاف غزة، دون وقوع إصابات".

وكان موقع (0404) الإسرائيلي، قد زعم، أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة مساء اليوم الخميس، وسقط في منطقة مفتوحة في إحدى المناطق بمستوطنات غلاف غزة، نافياً وقوع إصابات بين المستوطنين.

من جانبه، قال موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي: "صاروخ أطلق من قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة في غلاف غزة، بينما صاروخ القبة الحديدية انفجر في الهواء".

وعلى إثر ذلك، فقد دوت صفارات الإنذار في عدة مستوطنات بغلاف غزة، حيث أفاد مستوطنون، أنهم سمعوا انفجارات بعد إطلاق صفارات الإنذار.

يتبع.. 

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