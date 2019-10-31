هشام كحيل: رئيس لجنة الانتخابات سيعود لغزة الأحد المقبل.. وهذا ما سيوصله للفصائل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أن رئيس اللجنة، الدكتور حنا ناصر، سيعود إلى قطاع غزة، الأحد المقبل.



وأشار كحيل في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أن ناصر سيحمل معه رد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على رسائل الفصائل الفلسطينية حول الانتخابات.



ونوه المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، إلى أنه من المقرر أن يلتقي ناصر، بالفصائل الفلسطينية مرة أخرى.