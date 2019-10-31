الهيئة العامة للبترول تُعلن أسعار المحروقات لشهر نوفمبر





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للبترول، عن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في كافة المحافظات.وحسب الأسعار الجديدة، التي أعلنت عنها الهيئة، فقد انخفض سعر البنزين 95 مقارنة بأسعار تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).