الشرطة تكشف قضية ابتزاز إلكتروني بنابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم الخميس، ملابسات قضية ابتزاز فتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وتهديدها بنشر صورها.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة تلقت شكوى من فتاة مفادها قيام شخص بتهديدها بنشر صورها وابتزازها بمبلغ 3500 شيكل.



وقالت: "إن الشرطة وبعد سلسلة إجراءات قامت بها وحدة الجرائم الاإلكترونية، حصرت الاشتباه بأحد الأشخاص، وبسماع أقواله، أفاد أنه قام بالحصول على الصور وابتزاز الفتاة".



وأكدت، أن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة، وأحالته للنيابة العامة؛ استكمالاً للإجراءات القانونية بحقه أصولاً.